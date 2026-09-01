Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада не ухвалила три законопроєкти, які могли б забезпечити Україні понад 4 млрд доларів, а також ще два документи, передбачені програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це Зеленський повідомив, коментуючи роботу парламенту.

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Президент наголосив, що кошти міжнародної підтримки не можуть сприйматися як ресурс окремих політичних сил. За його словами, рішення, необхідні для отримання фінансування від партнерів, мають ухвалюватися в інтересах усієї держави.

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«Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат учителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що під час війни парламенту доводиться ухвалювати складні та непопулярні рішення, однак вони необхідні для фінансування оборони, захисту населення та соціальних виплат.

Україна має виконати умови для 15 млрд доларів

Окремо Зеленський заявив, що уряд має ухвалити 44 рішення, які відкриють для України близько 15 млрд доларів міжнародного фінансування.

За його словами, Кабінет Міністрів має забезпечити ухвалення необхідних рішень до 1 листопада.

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«Премʼєр та міністри усвідомлюють свою особисту відповідальність», — сказав президент.

Водночас частина необхідних рішень залежить від Верховної Ради. Зеленський оцінив обсяг роботи парламентарів також приблизно у 15 млрд доларів та наголосив, що йдеться про конкретні законопроєкти, ухвалення яких дозволить Україні отримати кошти від міжнародних партнерів.

Президент пов’язав необхідність швидкого ухвалення цих рішень із підготовкою країни до осінньо-зимового періоду та забезпеченням роботи держави в умовах війни.

«Початок осені для України в умовах такої війни — це можливість доробити необхідне на зиму. На те, щоб пройти цей рік. На те, щоб увійти в рік наступний. Забезпечити оборону. Забезпечити соціальні виплати. Забезпечити нормальне функціонування нашої держави попри все», — заявив Зеленський.

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За словами президента, можливість залучити необхідне міжнародне фінансування є, однак для цього Україна має виконати взяті на себе зобов’язання та ухвалити відповідні рішення.

Нагадаємо, президент також повідомив, що Україна готова тимчасово зупиняти удари дронами по російських територіях, якщо про це проситимуть міжнародні партнери для проведення переговорів.

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