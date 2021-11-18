Рада ратифікувала рамкову військову угоду між Україно та Туреччиною: що передбачає співпраця

Рада ратифікувала рамкову військову угоду між Україно та Туреччиною: що передбачає співпраця

Угода залишається чинною протягом 5 років.

Верховна Рада 18 листопада ухвалила закон про ратифікацію рамкової військової угоди між урядами України та Турецької Республіки.

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"За" проголосували 303 народних депутати, йдеться на сайті українського парламенту.

Зазначається, що законом передбачається ратифікувати рамкову військову угоду між урядами України та Туреччини, вчинену 16 жовтня 2020 року в м. Стамбулі, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, за яким сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про завершення своїх внутрішніх правових процедур, необхідних для набрання чинності угодою.

Згідно з угодою, співпраця сторін включатиме низку напрямків, серед яких:

військова підготовка та освіта;

взаємна участь у підготовці або спільних навчаннях в активному форматі або в якості спостерігачів;

оборонна промисловість;

обмін секретною військовою інформацією;

співпраця у галузі військової медицини.

Угода також визначає, яким чином має здійснюватися обмін розвідувальною інформацією між країнами.

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський здійснив свій робочий візит до Туреччини. Після переговорів Зеленського з його турецьким колегою Реджепом Ердоганом відбулося 9-те засідання Стратегчної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, за результатами якого була підписана спільна декларація.