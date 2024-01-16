Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс – нардеп

Це питання залишається важливим.
Блокування законопроєкту про медичний канабіс провалено. Тепер стає можливим його підписання.
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс", – зазначив нардеп.
Блокуюча постанова #7457п, акцентував він, провалена.
Нагадаємо, парламентська фракція "Батьківщина" заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в Україні медичного канабісу, який Верховна Рада схвалила напередодні.
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