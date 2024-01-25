Рада розглядає запровадження в Україні базової військової служби для чоловіків до 25 років – Чернєв

У парламенті обговорюється ініціатива запровадження в Україні базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років. Це свого роду заміна нинішньої строкової служби.

Про це розповів народний депутат, заступник голови відповідного парламентського Комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, йдеться на сайті Верховної Ради.

"Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл – це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки. Також ми пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання", – зазначив політик.

За його словами, такий підхід дасть можливість спланувати навантаження на наші полігони та центри підготовки.

"Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом, як російська федерація, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку. Загалом це одна з тих ланок, яка повинна починатися ще у школі й закінчуватися військовою кафедрою у вишах", – наголосив народний депутат.

Нагадаємо, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Петро Горбатенко "Ролло" раніше заявив, що прийшов час мобілізувати 18-20-річних, а не "дідів". Командир штурмового батальйону закликав підходити до мобілізації в Україні ширше: мовляв, студенти також можуть воювати.

Читайте також: