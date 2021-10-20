Рада розгляне держбюджет на 2022 рік: які ще питання у порядку денному 20 жовтня

Рада розгляне держбюджет на 2022 рік: які ще питання у порядку денному 20 жовтня

Засідання розпочнеться о 10:00.

Сьогодні, 20 жовтня, у Верховній Раді депутати планують розглянути проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Напередодні його затвердив бюджетний комітет парламенту.

Згідно з порядком денним, опублікованим на сайті українського парламенту, нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт 6000 про державний бюджет на 2022 рік, а також законопроєкт 6062 щодо змін в Бюджетний кодекс.

Як розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", уряд все напланував з урахуванням пандемії COVID-19. Так, Мінімальна заробітна плата виросте у жовтні наступного року – і складе 6700 грн. Наразі вона - 6000. Взагалі наступного року не зміниться розмір прожиткового мінімуму.

Прогнозований курс – 28 грн і 60 копійок за один долар. Для порівняння, у держбюджеті на 2021 рік середньорічний курс закладений на рівні 29,1 грн. Зараз ми маємо 26,5.

Схоже, менше українців наступного року матимуть пільги та субсидії на комуналку. Загальну суму на такі компенсації обрізали майже на 20%. Повністю обрізали фінансування енергоефективності. Це й теплі кредити, і заряді станції для електромобілів. Нинішня Державна програма завершується цього року. А нову не затвердили.

Натомість уперше передбачено профінансувати придбання обладнання для 26 шкільних їдалень, а також на закупівлю протипожежного обладнання для закладів освіти. Також заплановано перерозподіл грошей для регіонів. Зокрема, на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі (1,1 млрд грн) та подовження третьої лінії метро у Харкові (313,4 млн грн).

Звісно, що все буде ще корегуватися. Сьогодні лише перше читання. Депутати спільно з урядом ще будуть доопрацьовувати фінансову таблицю і вносити зміни. За прогнозами голови Верховної Ради, остаточно держбюджет на наступний рік мають ухвалити до 20 листопада.

Окрім бюджету, на засіданні народні обранці також розглядатимуть у другому читанні:

проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості;

проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;

проєкт Закону про мультимодальні перевезення;

проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок";

проєкт Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення.

У першому читанні Рада розгляне:

проєкт Закону про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності;

проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України;

проєкт Закону про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання;

проєкт Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції;

проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення та інші.

У порядку денному на цей день також планується розглянути проєкти постанов щодо перейменування низки населених пунктів та проєкт постанови про призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Покровського району Донецької області.

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