Рада розгляне закон про регулювання Telegram

Месенджер Telegram використовують російські спецслужби / © ТСН.ua

Верховна Рада розгляне законопроєкт №11115 про регулювання діяльності Telegram та подібних платформ в Україні. Таке рішення підтримав профільний комітет українського парламенту.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький, який був автором ініціативи.

Він наголосив, що російські спецслужби масово використовують Telegram та інші цифрові платформи для вербування українців, координації диверсій, поширення фейків і дестабілізації країни.

«Частина злочинів — від шахрайства до замовлень терактів — прямо організовується через ці мережі», — стверджує нардеп.

При цьому Княжицький додав, що загрози походять не лише від цього популярного месенджера.

«Останній теракт, наприклад, був організований через відеогру, яка фактично стала ще однією соціальною мережею. Ми також бачимо системні ризики від TikTok, які вже визнають у багатьох країнах», — зауважив він.

Нардеп звернув увагу на те, що українське законодавство не встигає за розвитком цифрового середовища. Якщо YouTube вже підпадає під регулювання, то Telegram — ні, попри те, що ним користується більшість українців як джерелом інформації.

Що пропонує законопроєкт

Микола Княжицький наголосив, що законопроєкт не забороняє месенджери і не встановлює цензуру, а також не зачіпає анонімність користувачів. За його словами, йдеться про базову відповідальність платформ.

«Законопроєкт передбачає, що платформи повинні офіційно розкрити, хто їхні власники та як вони фінансуються; вони повинні мати контакт із українською державою через уповноважений орган; у випадках тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці такі платформи зобов’язані оперативно реагувати і співпрацювати», — пояснив він.

У разі виявлених порушень законопроєкт передбачає санкції: від фінансових до обмежень у використанні цих платформ державними органами, банками та структурами, що працюють із персональними даними громадян.

«Ми регулюємо не контент і не користувачів. Ми регулюємо поведінку платформ. Бо сьогодні частина з них або не реагує взагалі або реагує повільно, або реагує тоді, коли шкода вже завдана», — наголосив ініціатор законопроєкту, додавши, що до другого читання закон може бути посилений.

Княжицький зазначив, що законопроєкт не протирічить європейському законодавству, він не має негативних висновків Ради Європи. Навпаки в Єврокомісії висловили принципове розуміння і підтримку такого підходу з урахуванням воєнних умов України.

«Цей закон — в першу чергу, про безпеку українців. Вірю, що парламент це розуміє, ми швидко його допрацюємо і ухвалимо в цілому», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, за результатами недавнього опитування, більшість українців не підтримує ідею повного блокування месенджера Telegram, проте виступає за посилення контролю за ним з боку правоохоронців.