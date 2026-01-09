- Дата публікації
Рада розгляне звільнення Малюка: парламент отримав подання президента про звільнення очільника СБУ
Стефанчук показав офіційне подання Зеленського на звільнення Малюка з посади.
Питання зміни керівництва Служби безпеки України перейшло у законодавчу площину. Відповідний документ вже зареєстровано у парламенті.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.
За словами спікера, ініціатором звільнення виступив президент України Володимир Зеленський.
«До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади Голови Служби безпеки України» — написав Стефанчук.
Він також зазначив, що затягувати з цим питанням депутати не будуть.
«Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури», — резюмував спікер.
Згідно з Конституцією України, звільнення голови СБУ належить до повноважень Верховної Ради за поданням Президента. Для ухвалення рішення необхідна більшість голосів (мінімум 226 депутатів).
Нагадаємо, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що йде у відставку. За його словами, він залишиться у системі СБУ, щоб «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня».