Укрaїнa
56
1 хв

Рада розгляне звільнення Малюка: парламент отримав подання президента про звільнення очільника СБУ

Стефанчук показав офіційне подання Зеленського на звільнення Малюка з посади.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Василь Малюк

керівник СБУ Василь Малюк / © СБУ

Питання зміни керівництва Служби безпеки України перейшло у законодавчу площину. Відповідний документ вже зареєстровано у парламенті.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський зареєстрував в Раді подання на звільнення Малюка / © Facebook Руслана Стефанчука

За словами спікера, ініціатором звільнення виступив президент України Володимир Зеленський.

«До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади Голови Служби безпеки України» — написав Стефанчук.

Він також зазначив, що затягувати з цим питанням депутати не будуть.

«Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури», — резюмував спікер.

Згідно з Конституцією України, звільнення голови СБУ належить до повноважень Верховної Ради за поданням Президента. Для ухвалення рішення необхідна більшість голосів (мінімум 226 депутатів).

Нагадаємо, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що йде у відставку. За його словами, він залишиться у системі СБУ, щоб «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня».

