Рада у четвер може зібратися на позачергове засідання

Разумков не уточнив, які питання на ньому передбачається розглянути.

У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання.

Як 4 жовтня повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков на засіданні парламенту, з відповідною ініціативою виступили 153 народних депутати.

"Сьогодні 153 народних депутати звернулися з пропозицією про позачергове засідання. Воно планується на четвер на 16.00", - зазначив Разумков. Водночас він не уточнив, які питання передбачається розглянути на цьому засіданні.

Своєю чергою голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ТСН повідомив, що цього тижня фракція "Слуга народу" хотіла б поставити на голосування питання щодо відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Ми би хотіли, щоб це було на цьому тижні, але є регламент. Ми дійсно будемо іти по букві регламенту, не будемо його порушувати, тому проводимо консультації, коли воно буде у порядку денному, але, безперечно, ми зволікати не будемо з ним", - заявив Гетманцев.

Однак, варто зазначити - для того, щоб голосувати за відставку голови парламенту, він має за два дні до голосування представити свій звіт про роботу, тобто, якщо позачергове засідання у четвер має бути присвячене саме цьому - Разумков не пізніше вівторка, 5 жовтня, має прозвітувати перед нардепами за свою діяльність.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива. Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту.

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