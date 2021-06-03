Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону антисемітизму в Україні

Цей проєкт закону вніс на розгляд парламенту народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

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"За" проєкт закону №5109 проголосували 252 народних депутата.

У законопроєкті дається визначення антисемітизму, вказуються його основні прояви, встановлюється заборона антисемітизму та його проявів і види відповідальності за її порушення. Таким чином, його автори пропонують називати антисемітизмом "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Основними проявами антисемітизму пропонується вважати:

заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;

висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;

умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;

умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;

прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;

заклики до антисемітизму.

Законопроєктом пропонується заборонити прояви антисемітизму в Україні, а також застосувати до осіб, винних у порушенні вимог цього закону, цивільну-правову та кримінальну відповідальність. Також передбачається, що особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих їй унаслідок антисемітизму та його проявів.

Варто зазначити, що у парламенті цей документ підтримують не усі. Наприклад, народний депутат від "Європейської солідарності" та колишній очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що цей законопроєкт суперечить Конституції, яка у 24 статті забороняє привілеї чи обмеження за ознаками етнічного походження і міжнародно прийнятому визначенню антисемітизму.

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