Рада ухвалила новий закон про нацменшини – це є однією з головних вимог до кандидатства України в ЄС

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада України Верховна ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини. Ухвалення закону – є однією з головних вимог до кандидатства України в Європейському Союзі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідний законопроєкт підтримали 324 парламентарі. Закон доопрацьовували на основі висновку Ради Європи та у співпраці з її експертами.

"Рада прийняла #8224 щодо національних меншин (спільноти) України в цілому. За – 324. Одна з головних вимог до кандидатства України у ЄС виконана", - написав депутат.

Новим законом пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25.06.1992 року.

Метою ухвалення проєкту закону, згідно з пояснювальною запискою, "є вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), та правових засад державної політики у сфері захисту та забезпечення прав національних меншин (спільнот) України, зокрема, права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин (спільнот), на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо".

Закон дасть змогу створювати консультативно-дорадчі органи при державних органах виконавчої влади різних рівнів. Вони сприятимуть реалізації державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних меншин.

Нагадаємо, 1 липня минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про корінні народи. Росіяни, як це передбачено законом, корінним народом не визнаються. А ось кримські татари, караїми та кримчаки тепер офіційно визнані корінними народами України.

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