Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про лобіювання, на який чекали у ЄС

Верховна Рада 10 січня у першому читанні проголосувала за законопроєкт про лобізм.

Ухвалення законопроєкту про лобізм є фактично останньою з вимог Єврокомісії, сформульованою у звіті про розширення у листопаді. Тому Рада схвалила цей проєкт закону.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За схвалення законопроєкту проголосували 309 народних депутатів, проти не було жодного, 15 утрималися.

Проєкт закону, зокрема, пропонує визначити:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Ухвалення відповідного закону є однією з чотирьох рекомендацій Єврокомісії, виконання яких Україна мала завершити до березня згідно з листопадовим звітом ЄК щодо розширення. Нині ж це фактично єдина умова, яка залишилась. Поки невідомо, якими є оцінки ухваленого законопроєкту з боку Євросоюзу.

Слід зазначити, що такий закон ухвалили аби врегулювати лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів та встановити прозорі механізми забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, відповідний урядовий законопроєкт "Про доброчесне лобіювання" до Верховної Ради подали 13 грудня. Він спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

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