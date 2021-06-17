Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про режим "без паперів": коли він буде впроваджений в Україні

До 2024 року Мінцифра планує оцифрувати 100% послуг.
Державні процеси мають бути зручними, непомітними та людяними. Саме тому Україна рухається до режиму "без паперів". Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №5495 "про paperless" у першому читанні. За - 263 депутати.
Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України.
Від 23 серпня 2021 року Україна починає шлях до режиму без паперів. Законопроєкт "про paperles" прискорить цифровізацію України і перетворення країни на цифрову країну.
У міністерстві зазначають, що законопроєкт допоможе боротися з корупцією та знищувати бюрократію:
"Скоро можна буде отримувати довідки та підписувати документи не виходячи з дому: свідоцтво по народження дитини, запис у чергу до дитсадка, отримати довідку про місце навчання, свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення, соціальну допомогу, медичні послуги тощо. Це нова цифрова реальність", - йдеться у заяві.
Як це змінить життя українців:
- не треба стояти в довгих чергах, щоб отримати необхідну довідку. Зробити це можна буде онлайн, не виходячи з дому;
- отримання онлайн-послуги стане набагато швидшим;
- не треба робити додаткові ксерокопії документів, адже вони і так будуть у держреєстрах і чиновники матимуть до них доступ;
- всі документи будуть в єдиному електронному реєстрі та у вашому смартфоні, а не губитися по шафах та кишенях.
Нагадаємо, Зеленський назвав дату, коли всі держпослуги стануть доступними онлайн. Президент заявив, що на День Незалежності держава увійде в режим paperless.