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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про режим "без паперів": коли він буде впроваджений в Україні

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про режим "без паперів": коли він буде впроваджений в Україні

pixabay.com

До 2024 року Мінцифра планує оцифрувати 100% послуг.

Державні процеси мають бути зручними, непомітними та людяними. Саме тому Україна рухається до режиму "без паперів". Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №5495 "про paperless" у першому читанні. За - 263 депутати.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України. 

Від 23 серпня 2021 року Україна починає шлях до режиму без паперів. Законопроєкт "про paperles" прискорить цифровізацію України і перетворення країни на цифрову країну.

У міністерстві зазначають, що законопроєкт допоможе боротися з корупцією та знищувати бюрократію:

"Скоро можна буде отримувати довідки та підписувати документи не виходячи з дому: свідоцтво по народження дитини, запис у чергу до дитсадка, отримати довідку про місце навчання, свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення, соціальну допомогу, медичні послуги тощо. Це нова цифрова реальність", - йдеться у заяві.

 Як це змінить життя українців:

  • не треба стояти в довгих чергах, щоб отримати необхідну довідку. Зробити це можна буде онлайн, не виходячи з дому;
  • отримання онлайн-послуги стане набагато швидшим;
  • не треба робити додаткові ксерокопії документів, адже вони і так будуть у держреєстрах і чиновники матимуть до них доступ;
  • всі документи будуть в єдиному електронному реєстрі та у вашому смартфоні, а не губитися по шафах та кишенях.

Нагадаємо, Зеленський назвав дату, коли всі держпослуги стануть доступними онлайн. Президент заявив, що на День Незалежності держава увійде в режим paperless.

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