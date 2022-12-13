Рада ухвалила всі закони та проєкти, необхідні для вступу до ЄС: у переліку — закон про медіа

Верховна Рада україни 13 грудня ухвалила три з трьох законів та проєктів, необхідних для вступу до ЄС.

Парламент ухвалив Проєкт Закону №2693 про медіа в цілому. "За" проголосували 299 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За ого словами, депутати ухвалили компромісні позиції, зокрема врегулювання статусу каналу "Рада". Відтак, канал має стати державним і повинен забезпечувати трансляцію засідань Парламенту. У час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання.

Крім того, були вилучені норми щодо виборчого законодавства.

За словами Железняка, проєкт закону підтримали 299 депутатів, зокрема:

Слуга народу - 195;

Європейська солідраність - 18;

Батьківщина - 9;

Платформа за життя та мир- 15;

За майбутнє - 11;

Голос - 14;

Довіра - 15;

Відновлення України - 12;

Позафракційні -10.

Крім того, Парламент ухвалив рішення щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах в цілому. "За" проголосували 245 нардепів.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України також ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини.

Нардеп додав, що Україна вже ухвалила три з трьох законів та проєктів, необхідних для вступу до ЄС: Закон про нацменшини, Конкурсний відбір суддів КС та Закон про медіа - прийнято в цілому.

"Все, що залежало від Парламенту на цьому етапі зроблено", — написав Железняк.

Нагадаємо, заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук розповіла, чи потребує новий закон України "Про медіа" обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ.

Підготовка закону про медіа: що він передбачає - Євгенія Кравчук і Ярослав Желєзняк

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