Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування: що він передбачає та на кого поширюється

В одноразовій декларації не зазначатиметься інформація про джерела походження активів.
Верховна Рада під час засідання 15 червня 2021 року ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб.
За ухвалення в другому читанні законопроєкту №5153, який ще називають законом про амністію капіталів (одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків) проголосували 243 народних депутата.
Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону передбачає проведення від 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не було сплачено податки і збори відповідно до вимог законодавства.
Зазначається, що в одноразовій добровільній декларації можуть бути відображені такі активи фізособи, як валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме і нерухоме майно, зокрема й об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, які знаходяться як в Україні, так і за кордоном.
Збір з одноразового добровільного декларування - це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору. Скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, зокрема самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких набуті об'єкти декларування.
Збір з одноразового добровільного декларування визначатиметься за такими ставками:
- 5% з валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, зареєстрованих в Україні;
- 9% з валютних цінностей, розміщених на рахунках у фінустановах за кордоном, а також інших активів, які перебувають за кордоном;
- 2,5% за номінальною вартістю державних облігацій України з терміном обігу більш як 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період від 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання одноразової добровільної декларації.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з пропозицією розробити і внести до парламенту законопроєкт про одноразове декларування.