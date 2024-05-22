Рада ухвалила закон про військову підготовку школярів

Верховна Рада України у середу, 22 травня, ухвалила в цілому закон №11092 щодо системи початкової загальновійськової підготовки. "За" проголосували 297 нардепів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст.

Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета "Захист України" та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з навчального предмета "Захист України" розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерства оборони.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію передбачає, що студенти проходитимуть обов'язкову базову військову підготовку – коли запрацює норма.

Читайте також провідні новини дня: