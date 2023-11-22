Рада ухвалила закон щодо обмеження ставки за мікрокредитами – що зміниться

Верховна Рада України 22 листопада ухвалила в цілому законопроєкт про обмеження ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу. Закон підтримали 255 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв в цілому законопроєкт від Нацбанку №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників", – зазначив депутат.

Відповідно до закону, максимальний розмір денної відсоткової ставки за мікрокредитами не може перевищувати 1%. Зміни запровадять поступово: упродовж перших 120 днів перехідного періоду відсоткова ставка не має перевищувати 2,5% на день, упродовж наступних 120 днів – 1,5%.

Недотримання вимог закону щодо обмеження ставки передбачає для порушника штраф у розмірі від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 тис. грн) за кожний випадок.

Зокрема, закон передбачає:

обмеження денної процентної ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;

заборону кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборону встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов'язання кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про надання англійській статусу мови міжнародного спілкування.

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