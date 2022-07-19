Рада ухвалила закон щодо примусового годування засуджених, які відмовляються від їжі

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (№4323).

За рішення про ухвалення закону проголосував 301 народний депутат.

Законом встановлюється, що до засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, може бути застосовано примусове годування на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров`я та існує очевидна загроза його життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати лабораторних, інструментальних та інших необхідних досліджень.

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Застосування примусового годування без ухвали суду забороняється.

"Примусове годування має на меті гуманне ставлення до особи засудженого, його прав, честі і гідності та не допускає будь-якого приниження чи тортур стосовно такого засудженого", - наголошується в законі.

Видами примусового годування є годування через назогастральний зонд за допомогою лійки; через назогастральний зонд краплинно; через назогастральний зонд за допомогою шприца Жане; годування з ложки; годування за допомогою напувальниці; годування через гастростому.

У законі зазначається, що примусове годування є крайнім заходом для збереження життя засудженого і не може бути застосовано у випадках, якщо відмова від прийняття їжі більше не становить загрози його життю або засуджений заявив про своє бажання добровільно вживати їжу.

Порядок примусового годування, а також умови тримання засуджених, які відмовляються від прийняття їжі, встановлюються Кабінетом міністрів.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Також ВР ухвалила пов’язані з цим законом зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (№4324), закон підтримали 288 депутатів.

Нагадаємо, під час розгляду законопроєкту про примусове годування засуджених у першому читанні у вересні 2021 року депутати зазначали, що документ спрямований на виконання рекомендацій Ради Європи.

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