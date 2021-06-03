Рада ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Законопроєкт №4651 з урахуванням правок прийнято у другому читанні і в цілому 307 голосами.

ВР ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях або їхнє умисне неподання. За проєкт №4651 проголосували 307 народних депутатів. "За" голосували представники всіх фракцій, "Слуга народу" дала 219 голосів.

Про це стало відомо 3 червня на засіданні Верховної Ради України.

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Законопроєкт дозволяє позбавляти волі строком до двох років та збільшити штрафи за недостовірне декларування.

Згідно з правками, збільшується сума штрафу: зараз це від 2500 до 3000 нмг (42 500 - 51 000 грн), а у новій редакції – від 3000 до 4000, тобто від 51 000 грн до 68 000 гривень. До штрафу або громадських робіт строком від 150 до 240 годин з позбавленням права на певні посади нова редакція додає обмеження волі строком до двох років. Таким чином нечесний декларант може отримати або штраф, або громадські роботи, або обмеження волі.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування Google, Facebook та Netflix. Оподаткування інтернет-гігантів має принести до бюджету України мільярди гривень на рік.

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