Рада ухвалила заяву про неприпустимість присвоєння РФ перемоги над нацизмом

Нардепи Верховної Ради України ухвалили заяву про неприпустимість монополізації Росією перемоги у Другій світовій війні.

Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про Заяву "З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом".

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Як вказується, нардепи схвалили постанову, чим засвідчили роль українського народу у перемозі Антигітлерівської коаліції над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Крім того, метою його ухвалення є належне реагування на численні спроби Російської Федерації присвоїти виключно собі всі заслуги у перемозі над нацизмом.

"Верховна Рада заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна спільною трагедією народів світу. Верховна Рада України також наголошує, що злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим – засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина", - сказано в документі, який опубліковано на сайті Ради.

У ВРУ кажуть, що ухвалення проєкту постанови має засвідчити на державному рівні внесок українського народу у спільну перемогу військ Антигітлерівської коаліції над нацизмом, буде надано політичної оцінки системним практикам знецінення, перекручення та маніпулювання РФ моральним спадком учасників Другої світової війни та перемоги над нацизмом.

Раніше Німеччина знову подала позов проти Італії через суперечку про компенсації за Другу світову війну.

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