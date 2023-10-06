Рада ухвалила зміни до поточного бюджету: куди спрямують додаткові 300 мільярдів

Парламент вирішив збільшити видатки держбюджету на понад 300 млрд гривень.
Верховна Рада на засіданні 6 жовтня прийняла в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"За" проголосували 313 народних депутатів.
Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:
- Міноборони - на 211 млрд грн;
- МВС - на 79 млрд грн;
- Мінсоцполітики - на 16,5 млрд грн;
- МЗС - на 1,3 млрд грн;
- Мінстратпром - на 4,3 млрд грн;
- СБУ - на 4,2 млрд грн;
- ГУР - на 2,5 млрд грн;
- Міністерство освіти - на 572 млн грн;
- ДСЗІ - на 570 млн грн;
- Службу зовнішньої розвідки - на 500 млн грн;
- УДО - на 230,5 млн грн;
- Міненерго - на 350 млн грн;
- БЕБ - на 219 млн грн.
"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн", - додав Железняк.
Нагадаємо, уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету у 1,56 трильйона гривень та видатками загального фонду у 3,108 трильйона. Які основні параметри головного кошторису країни 2024 року.
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