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Рада ухвалила зміни до поточного бюджету: куди спрямують додаткові 300 мільярдів

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Рада ухвалила зміни до поточного бюджету: куди спрямують додаткові 300 мільярдів

Верховна рада України / Фото: Associated Press

Парламент вирішив збільшити видатки держбюджету на понад 300 млрд гривень.

Верховна Рада на засіданні 6 жовтня прийняла в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосували 313 народних депутатів.

Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:

  • Міноборони - на 211 млрд грн;
  • МВС - на 79 млрд грн;
  • Мінсоцполітики - на 16,5 млрд грн;
  • МЗС - на 1,3 млрд грн;
  • Мінстратпром - на 4,3 млрд грн;
  • СБУ - на 4,2 млрд грн;
  • ГУР - на 2,5 млрд грн;
  • Міністерство освіти - на 572 млн грн;
  • ДСЗІ - на 570 млн грн;
  • Службу зовнішньої розвідки - на 500 млн грн;
  • УДО - на 230,5 млн грн;
  • Міненерго - на 350 млн грн;
  • БЕБ - на 219 млн грн.

"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн", - додав Железняк.

Нагадаємо, уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету у 1,56 трильйона гривень та видатками загального фонду у 3,108 трильйона. Які основні параметри головного кошторису країни 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
425
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