Рада ухвалила новий закон для переселенців: що зміниться з пенсіями та житлом

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Верховна Рада України ухвалила новий закон про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Документ гарантує переселенцям призначення і виплату пенсій на загальних умовах, а також розширює програми забезпечення житлом.

Відповідний законопроєкт №12301 підтримали 220 народних депутатів.

Що відомо про законопроєкт №12301?

Найбільше голосів дала фракція «Слуга народу» — 188, тоді як фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» не дали жодного голосу. Новий документ повністю змінює державну політику, що діяла від 2014 року, і набере чинності через три місяці після офіційного опублікування.

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Однією з головних змін є законодавче закріплення права переселенців на пенсії без жодних додаткових перевірок чи обмежень. Закон чітко встановлює, що для ВПО заборонено вводити окремі вимоги щодо призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Переселенці отримуватимуть соціальні виплати на тих самих умовах, що й усі інші громадяни України, що має усунути бюрократичні перепони.

Які можливості з’являться для отримання житла

Закон запроваджує комплексний підхід до забезпечення переселенців житлом. Зокрема, передбачено такі механізми:

державні програми пільгового кредитування;

можливість подальшого викупу орендованого житла;

надання житла в оренду або користування;

спеціальні програми для набуття права власності.

Крім того, для окремих категорій ВПО, які пізніше визначить Кабмін, гарантується право безстроково жити у тимчасовому житлі під час дії воєнного або надзвичайного стану, а також протягом пів року після його скасування.

Документ також уперше офіційно закріплює статус місць тимчасового проживання (модульних містечок, гуртожитків, готелів тощо). За офіційними даними, завдяки житловим ваучерам власні домівки вже змогли придбати близько 3000 родин переселенців.

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Електронний кабінет для переселенців

Замість колишніх паперових довідок про статус ВПО в Україні запроваджують електронні витяги з державної бази даних. Для взаємодії з державою створять спеціальний «Електронний кабінет ВПО». Через цей сервіс органи влади координуватимуть надання допомоги, оцінюватимуть потреби людей та рівень їхньої інтеграції у нових громадах.

Головна мета оновленого закону — змінити підхід від простого обліку та надання короткострокової допомоги до повної і безперервної підтримки переселенців на всіх етапах життя, включаючи допомогу в адаптації на новому місці чи реінтеграцію після повернення додому.

Нагадаємо, в Україні готуються масштабні зміни від 1 липня, які торкнуться багатьох сфер життя громадян та бізнесу. Зокрема, нововведення торкнуться маркування пального, виплат для внутрішньо переміщених осіб та поштових відправлень.

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