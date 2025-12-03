Рада ухвалила оновлені правила вступної кампанії-2026

Верховна Рада / © iStock

Верховна Рада на засіданні 3 грудня остаточно схвалила законопроєкт №13650. Цим рішенням затверджено оновлені правила національного мультипредметного тесту та порядок вступної кампанії, яка відбудеться 2026 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань науки, освіти та інновацій Сергій Бабак у Telegram.

«НМТ у 2026 році проходитиме за минулорічною моделлю: в один день з можливістю додаткових сесій. Фактично ми зберегли торішню модель проведення НМТ. Це зрозуміле та передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки й рівності доступу кожного з учасників тестування, зокрема й за кордоном», — написав він.

Він уточнив, що цього року, так само, як і раніше, абітурієнти звільняються від державної підсумкової атестації. ДПА не запланована і для учнів інших освітніх ступенів.

За його словами, перелік предметів НМТ залишається незмінним: вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мову, біологію, географію, фізику, хімію чи українську літературу. Всі результати НМТ, починаючи від 2023 року, залишаються дійсними та можуть бути використані під час вступу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство освіти й науки України впровадило низку оновлень, які вплинуть як на бакалаврат, так і на магістратуру та аспірантуру.