Рада ухвалила важливе рішення щодо навчання старшокласників у школах: що зміниться для учнів

Учні / © ТСН

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Верховна Рада дозволила учням 10-х та 11-х класів закінчити навчання у своїх школах. За відповідний законопроєкт №15082-д проголосували 265 народних депутатів.

Про це йдеться у тексті законопроєкту, а також про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

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За законопроєктом, учні, які у 2026/2027 навчальному році вчитимуться у 10–11 класах, зможуть довчитися й отримати атестат у своїй школі, навіть якщо її реорганізують чи змінять її статус.

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Якщо школа змінила статус, вона може оформити спрощену ліцензію на навчання старшокласників до кінця 2027/2028 навчального року. Документ видадуть протягом 10 днів без повних перевірок.

«Нагадаю, що цей законопроект дозволяє учням 10-х і 11-х класів завершити навчання в тому закладі освітім, в якому вони його розпочали. І отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту. Ліцензія для цього, навіть якщо тип закладу змінено, буде надана фактично в автоматичному режимі», — зазначив Сергій Бабак.

Реформа старшої школи — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває масштабна шкільна реформа, через яку в деяких громадах виникають тимчасові проблеми з доступністю навчання у 10–12 класах. Водночас держава створює нову мережу академічних ліцеїв, щоб гарантувати кожній дитині можливість здобути повну загальну середню освіту.

Зміни у системі старшої школи покликані розвантажити учнів та дати їм можливість сфокусуватися на тих предметах, які дійсно потрібні для майбутньої професії. Навчання у дванадцятому класі фактично замінить перший курс університету, дозволивши підліткам якісніше підготуватися до здобуття вищої освіти.

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