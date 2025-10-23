ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3182
1 хв

Рада ухвалила важливі зміни до оформлення паспортів українців

Відтепер записи в паспорті-книжечці громадянина України не міститимуть російської мови.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Український паспорт

Верховна Рада підтримала постанову №13369, якою вносяться зміни до зразків паспорта громадянина України, зокрема для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті-книжечці громадянина України не міститимуть російської мови.

Про це стало відомо за результатами пленарного засідання Верховної Ради 23 жовтня.

Усі записи — лише українською

Постанову ухвалили 23 жовтня під час пленарного засідання парламенту — «за» проголосувало 265 народних депутатів.

Відтепер усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки мають бути винятково українською мовою. Раніше в таких документах дані дублювалися російською.

Таким чином, постанова скасовує старе положення про закордонні паспорти, затверджене ще 1992 року, яке не відповідало чинному законодавству.

Паспорт-книжечка — пережиток минулого

Від 2016 року паспорти громадянина України оформлюються лише у вигляді ID-картки, а останні книжечки були надруковані ще 2014-го.

Втім, у виняткових випадках паспорт-книжечку все ще можуть видати за рішенням суду. В таких документах тепер також усі записи будуть винятково українською.

Чи будуть паспорти-книжечки дійсні

Якщо у громадянина паспорт-книжечка з записами російською мовою, він залишається чинним.

Нагадаємо, українці мають закінчити оцифрування своїх паперових трудових книжок до 10 червня 2026 року. Несвоєчасне переведення документів в електронний формат може призвести до неприємних наслідків: скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії.

