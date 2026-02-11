Рада ухвалила закон про відстрочку для контрактників 18-24: що відомо

Мобілізація / © ТСН.ua

В Україні ухвалили рішення щодо відстрочки для захисників від 18 до 24 років. Закон підтримали.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Рада підтримала відстрочку на рік для чоловіків від 18 до 24 років, які відслужили річний контракт», — написав він.

Він додав, що «за» проголосували 243 народні депутати.

У Міноборони відреагували

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував народним депутатам за ухвалення важливих змін.

«Це про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави та сучасний підхід до формування професійної армії», — зазначив він.

Водночас, акцентував він, є ще низка норм, які необхідно ухвалити. І попереду багато роботи в цьому напрямку.

Раніше ми писали про те, що в Україні мають намір ухвалити закон щодо надання відстрочки на дванадцять місяців 18-24-річним захисникам, які відслужили рік за контрактом.

«Люди, які відслужили за контрактом, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані до жодних секторів оборони», — зазначав нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.