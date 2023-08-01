Рада відновила е-декларування, проте воно не поширюється на військкомів - НАЗК

У НАЗК висловили сподівання, що закон допрацюють і військкоми будуть також подавати декларації.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування. Проте на військкомів воно не поширюється.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

"Відповідно до тої редакції закону, яка ухвалена в першому читанні, на них (військкомів, – ред.) обов'язок подачі декларацій, встановлення строку подачі декларацій не розповсюджується", – зазначив Новіков.

Очільник НАЗК висловив сподівання, що закон буде допрацьовано до другого читання і військкоми будуть віднесені до тих осіб, які зобов'язані будуть подати декларацію у 90-денний термін, оскільки не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня, у головного військкома Дніпропетровщини провели обшуки. Під час війни він встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів.

Також у ЗМІ повідомляли, що синові військкома несподівано подарували будинок у передмісті Львова.

А найгучніший скандал стався в Одесі, після того, як ЗМІ показали розкішний маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома Євгена Борисова. Після корупційного скандалу суд відправив під варту Борисова на два місяці

Читайте також: