Рада відправила у відставку Стрільця з посади міністра захисту довкілля

В середу, 4 вересня, народні депутати звільнили Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради.

Відставку Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів підтримало 244 народних депутатів.

Варто зазначити, що вранці нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, кого з урядовців парламент хоче відправити у відставку, серед них був Стрілець.

Нагадаємо, Рада підтримала звільнення Камишіна з посади керівника Мінстратегпрому.

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