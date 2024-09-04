Рада відправила у відставку Стрільця з посади міністра захисту довкілля

"За" проголосували 244 народні депутати.
В середу, 4 вересня, народні депутати звільнили Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради.
Відставку Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів підтримало 244 народних депутатів.
Варто зазначити, що вранці нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, кого з урядовців парламент хоче відправити у відставку, серед них був Стрілець.
Нагадаємо, Рада підтримала звільнення Камишіна з посади керівника Мінстратегпрому.
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