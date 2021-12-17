Рада визначила пам'ятні дати і ювілеї на 2022-2023 роки

Постанова набирає чинності від дня її ухвалення.

Верховна Рада України ухвалила Постанову про пам'ятні дати і ювілеї на 2022-2023 роки.

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За це рішення з подальшим техніко-юридичним редагуванням проголосував 281 народний депутат із 337, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачається, що 2022-2023 років на державному рівні провести урочисте відзначення низки пам'ятних дат і ювілеїв та/або меморіальні заходи. Йдеться про дати, пов'язані з відомими особистостями, відомими подіями в Україні, Днями пам'яті та відомими подіями світової історії.

Серед них, зокрема, 1025 років народного самоврядування в Україні - першої літописної згадки про проведення віча у Київській Русі (997), 30 років від дня затвердження Верховною Радою України Державного Гімну України, Державного Прапора України та малого Державного Герба України, 110 років від дня народження Івана Самійленка (1912-2006), громадського та державного діяча, вченого, голови Уряду УНР в екзилі, 1040 років від дня народження Ярослава Мудрого (983-1054), Великого князя Київського, державного та політичного діяча Київської Русі.

Крім того, у переліку і 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні (День пам'яті - 25.11.2023) та 75 років від дня ухвалення Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про геноцид (09.12.1948).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від наступного року нібито можуть припинити переносити вихідні на будній день, якщо свято припадає на суботу чи неділю. Однак, як пояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, це стосуватиметься лише двох святкових дат - 8 Березня та 1 Травня.