Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією

Сьогодні, 18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграмі.

"Рада підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу", - написав Железняк.

За його словами, відповідну постанову підтримало 287 депутатів.

Своєю чергою, очільник міжфракційного обʼєднання "За вільний Кавказ" нардеп Олексій Гончаренко наголосив, що таке рішення ВР є "вкрай важливим" сьогодні.

"Путін вже дуже давно намагається поневолити чеченський народ, він поставив керувати свого гауляйтера Кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців. Це типова імперіалістична політика Росії стосовно інших народів", - написав Гончаренко.

Зазначимо, у Росії чеченці заговорили про геноцид власного народу, адже головний мобілізаційний фундамент Путіна — це так звані "малі народи" РФ.

Зокрема, в Дагестані вже активно відбуваються протести проти мобілізації, буряти тікають до Монголії, а в окупованій Кадировим Чечні відбуваються фальшиві кримінальні провадження, викрадення, хабарі та шантаж. У республіці жорстоко придушують антимобілізаційний спротив і кинули всю міць каральної машини, аби заганяти людей на війну з Україною, заявляє чеченська опозиція.

Слід зазначити, що від початку війни з республіки Чечня у складі так званих "кадирівських" загонів на війну в Україні вирушило близько 8 тисяч вояків. Етнічних чеченців із них менше половини, стверджує чеченська опозиція.

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