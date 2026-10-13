Рада викликала Кличка "на килим" через ситуацію в Києві: що відомо

Віталій Кличко / © instagram.com/vitaliyklitschko/

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Верховна Рада України викликала до себе на засідання міського голову Києва Віталія Кличка. За ухвалення цього рішення проголосував 151 народний депутат.

Про це повідомляє УНІАН.

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Перед цим Мар’яна Безугла, народна депутатка від «Слуги народу», звертаючись до парламентарів, закликала розглянути питання про виклик мера.

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«Ви бачите, що відбувається зі столицею? Ми так жодного разу й не заслухали Кличка», — сказала вона перед голосуванням.

У своєму Telegram-каналі Безугла уточнила, що йдеться про виклик Кличка на середу, 14 жовтня.

Кличко відреагував на виклик до Ради: що відповів мер Києва

У відповідь на закиди з боку центральної влади та інформаційної кампанії щодо нібито загрози опалювальному сезону в столиці, міський голова Києва Віталій Кличко виступив із жорсткою заявою. Вона пролунала на тлі закликів викликати очільника столиці для звіту до Верховної Ради.

За словами мера, проти міської влади Києва розгорнуто цілеспрямовану дискредитаційну кампанію.

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«Лунають безпідставні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, які поширюють ресурси, пов’язані з центральною владою», — написав Віталій Кличко у Telegram.

Мер столиці підкреслив, що тиск відчуває не лише київська адміністрація, а й керівники інших українських міст. На його думку, йдеться про системні зазіхання на інститут місцевого самоврядування.

«Місцеве самоврядування намагаються знищити — і не тільки в Києві — усуваючи голів громад за надуманими причинами», — заявив він.

Кличко підсумував, що попри всі політичні маніпуляції та постійні обстріли з боку російського агресора, столична влада продовжує виконувати свої обов’язки та забезпечувати життєдіяльність мегаполісу.

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«Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога», — резюмував Кличко.

Раніше ми писали про те, що міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на те, що кияни збираються на мітинг за його відставку. Очільник столиці зазначив, що він готовий зустрітися з протестувальниками та навіть спільно розглянути гострі міські проблеми.

Нагадаємо, ветеран Дмитро Козятинський, який раніше ініціював акцію проти відставки Михайла Федорова, оголосив про проведення у Києві нового мітингу з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Активіст вважає, що київська влада провалила підготовку столиці до осені та холодного періоду.

Акція відбудеться у суботу, 17 жовтня, о 12:00 під стінами Київської облдержадміністрації.

Раніше Віталій Кличко зазначив, що через посилення російських ударів по критичній інфраструктурі столиця готується до всіх можливих сценаріїв і порадив мешканцям за наявності можливості тимчасово виїхати за місто. Водночас він підкреслив, що про повну евакуацію чи заклик залишати Київ не йдеться, а підготовку опалювальних станцій до зими майже завершено, і влада цілодобово працює над забезпеченням безпеки та резервного опалення.

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