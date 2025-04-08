Рада взялася за порушення ТЦК: як працюватиме відповідна слідча комісія

Порушення ТЦК / Ілюстративне фото

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У Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави. Вона займеться питаннями порушень в ТЦК та СП.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності і голова ТСК Олександр Бакумов у коментарі “Телеграфу”.

Як зазначив нардеп, відомо, що парламентські органи виконують контрольну функцію, але не можуть підміняти собою правоохоронні органи чи бути органом досудового розслідування чи судом. Слідча комісія має класичні повноваження: вивчення конкретних фактів порушень, запрошення осіб для пояснень, призначення експертиз. І ці всі матеріали за результатами їх зібрання, можуть направлятися до органів правопорядку для прийняття рішень відповідно до їх компетенцій.

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“На фоні цих всіх зібраних фактів можна виходити до висновків, які голосуються спочатку в слідчій комісії, а потім у Верховній Раді у вигляді постанови. І це вже є політичний наслідок”, — наголосив він.

Говорячи про політичні наслідки, "слуга" пояснив, що у звіті може бути направлення матеріалів до органів правопорядку.

“І органи правопорядку мають вжити заходів: внести відомості до ЄРДР, почати кримінальне провадження, брати факти і свідчення, які встановлені в засіданнях слідчої комісії, долучати їх до матеріалів кримінального провадження. Кабмін може ухвалювати акти (і так реагувати), притягувати до дисциплінарної відповідальності, накладати стягнення”, — каже нардеп.

Він додав, якщо говорити про класичний парламентський метод, то це питання довіри до Кабміну, міністра оборони й всіх інших суб'єктів, яких призначає і звільняє Верховна Рада.

“Це вже політичний інструмент відповідальності за результатами парламентського контролю, в тому числі”, — підсумував Бакумов.

Раніше начальник Пологівського РТЦК та СП (Запорізька область) Віктор Юрчук вважає, що його робота важча, ніж у бійців на фронті.