Рада взяла за основу новий законопроєкт про СЗЧ: що він передбачає

Співавтор законопроекту Олександр Завітневич пояснив, що наразі "є величезна проблема по СЗЧ".

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №12095 про зміни, що регулюють покарання за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Проєкт закону взяли за основу, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За його словами, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

У Telegram-каналі Верховної Ради надали більш детальну інформацію щодо законопроєкту № 12095.

Документ пропонує установити, що під час дії воєнного стану:

Військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини та добровільно прибули до місця проходження служби, військова служба і дія контракту продовжується.

Поновлюються виплати та здійснення продовольчого, речового забезпечення, пільг та соціальних гарантій;

Розпочаті кримінальні провадження відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини і добровільно прибули, не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії їх контракту.

Як передає "Судово-юридична газета", співавтор законопроекту Олександр Завітневич під час свого виступу у парламенті пояснив, що наразі "є величезна проблема по СЗЧ".

"Це проблема відновлення забезпечення військовослужбовця, який добровільно повернувся до військової частини. Прості речі – їжа, одяг, забезпечення зброєю, це все відбувається після рішення суду, винесення якого може тривати місяць, півроку. Тому ми цим законопроектом пропонуємо забезпечити військовослужбовця, який повернувся протягом 72 годин, і вже потім – рішення суду. У цей час військовослужбовець буде ставати до військової частини, куди він прибув на повний облік", – розповів Завітневич.

Натомість депутатка Ірина Фріз вважає, що цей законопроект дає право людині, яка здійснила СЗЧ де-факто перебувати в СЗЧ, а де-юре на військовій службі.

"Це легалізація дезертирства, і він не узгоджується з КК та КПК" – переконана Фріз.

Нагадаємо, що в Україні уже декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини, якщо військовий вчинив це вперше і добровільно повернувся на службу.

Раніше нардеп Веніславський прокоментував інформацію про те, що в СЗЧ нібито наразі перебувають понад 100 тисяч військових.

Також повідомлялося, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт.

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