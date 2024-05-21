Рада ЄС схвалила передавання нашій державі прибутків від російських активів

В ЄС схвалили передавання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

Про це повідомило постійне представництво Чехії в ЄС.

Як зазначається, Рада Європейського Союзу схвалила передавання нашій державі прибутків від російських активів.

“Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України. Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Водночас менша частка, а це 10%, буде направлена на відновлення та реконструкцію України після війни.

Нагадаємо, що цього тижня США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні.

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