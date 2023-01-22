Рада залучить СБУ та правоохоронців до розслідування витоку харчових контрактів Міноборони – Касай

СБУ буде залучено до розслідування витоку у ЗМІ даних контрактів Міноборони з постачальниками послуг харчування для військових.

Про це у коментарі "Українським Новинам" заявив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай.

"Комітет буде завтра збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами) зраду", - сказав нардеп.

На його думку, інформація у контрактах може бути використана ворогом – такі документи є закритими, згідно з вимогами воєнного часу, адже містять відомості про військові частини, їх адреси.

"Дійсно ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися, сто відсотків. Питання на часі", - підкреслив Касай.

Саме тому до вивчення ситуації залучатимуть СБУ, пояснив він. Це відбудеться під час найближчих засідань профільного комітету.

"Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинне розібратися", - резюмував Касай.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням невідкладно провести засідання Комітету та розслідувати виявлені у ЗМІ дані.

У Міноборони також заявили, що оприлюднені дані харчових контрактів розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.