Рада збільшила штрафи для ухилянтів від мобілізації: про які суми йдеться

Верховна Рада на засіданні 9 травня проголосувала в другому читанні й в цілому за законопроєкт № 10379, який вносить зміни в Кримінальний кодекс і в Кодекс про адміністративні правопорушення та посилює відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення.

"За" проголосували 256 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що до другого читання всі зміни про помʼякшення, які обіцяв профільний комітет, зробили і багато негативних норм прибрали.

Як додала нардепка Ірина Геращенко, йдеться про такі зміни, як:

Нові статті щодо відповідальності про порушення військового обліку

Збільшено строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання

Запровадження кримінальної відповідальності за відмову від медичного огляду під час мобілізації

"Пропонуються збільшення розмірів штрафів і тривалості адміністративного затримання (до 3 років), які перевищують стандарти навіть кримінального законодавства. Порушників зможуть затримувати на термін до трьох діб", — зазначила Геращенко.

Про які суми штрафів йдеться

Мінімальний розмір штрафу становитиме 8500 грн, що в майже в 17 разів перевищує попередній мінімальний штраф. А максимальний розмір штрафу — 204 000 грн, тоді як раніше було 8500 грн. Якщо ж можливості сплатити штраф у порушників не буде, то це може призвести до блокування рахунків та майна.

Відповідно до змін до статті 210 КУпАП порушення призовниками, військовозобовʼязаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде каратися штрафом у 17 000—25 500 гривень. Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (відмову від повістки чи неявку за нею до ТЦК) під час воєнного стану загрожує штраф у 17 000—25 000 гривень, а для посадовців органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — 34 000—59 500 гривень.

Зміни передбачають заочне призначення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Штрафи не виписуватимуть, якщо дані про людину територіальний центр комплектування (ТЦК) може отримати сам через держреєстри.

За умисне зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їхню втрату, штрафи підвищити від 510 до 850 гривень (раніше – від 17 до 51 гривень).

А за повторне протягом року вчинення порушення з-поміж передбачених частиною першою статті 211 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення порушення в особливий період – від 850 до 1700 гривень (раніше – від 51 до 119 гривень).

Підприємства, які ігнорують необхідність ведення військового обліку працівників, каратимуть на суму від 34 000 гривень.

Ухилянтів штрафуватимуть заочно

Стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Бо тепер необов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф.

Наразі ТЦК оформлює протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Водночас під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного. Він має ознайомитись зі своїми правами, підписати документ чи відмовитися від підпису.

Наразі ж стаття 258 КУпАП доповнюється нормою про те, що протокол за ст. 210 і 210-1 не складається, якщо порушення скоєно в особливий період і якщо особа не з'явилася в ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття за повісткою.

Тепер прийнятий законопроєкт мають підписати спікер Верховної Ради, а потім -президент. Він набере чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо, 11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою. Законну силу документ набуде 18 травня 2024 року.

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