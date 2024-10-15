Рада збільшила штрафи за незаконний обіг деревини, збирання горіхів, грибів та ягід

Штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід тепер становитиме від 425 до 850 грн.

Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт №9665, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг деревини та збільшує штрафи за незаконне збирання природних ресурсів.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Законопроєктом №9665 парламент посилив відповідальність за самовільне сінокосіння і випасання худоби на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом. Також – за заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід. Раніше штраф за таке порушення сягав від 17 до 21 грн, а тепер становить від 425 до 850 грн.

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Зокрема, було посилено відповідальність за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників, що заподіяло суттєву шкоду. Новий штраф за це становить від 34 до 85 тис. грн. За повторне порушення – від 85 до 170 тис. грн. За скоєння таких дій на заповідних територіях загрожує штраф до 170 тис. грн, а за спричинення тяжких наслідків – від 255 до 425 тис. грн.

Також передбачене покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану. Порушники можуть отримати до 10 років ув’язнення. Штраф за незаконну заготівлю очерету становитиме від 34 до 85 тис. грн.

Рада збільшила штрафи за незаконне вирубування, пошкодження лісових культур та молодняка. Розміри штрафів становлять від 3400 до 5500 грн, а для посадових осіб – від 5100 до 10 200 грн.

Також запроваджена відповідальність за перевезення, зберігання чи збут дерев, чагарників чи деревини за відсутності документів, які можуть підтвердити законність їхньої вирубки. Штраф за це становить від 510 до 1020 грн, для посадових осіб – до 5100 грн.

До слова, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №9564, який передбачає запровадження нових штрафів для водіїв, які використовують транспорт, що створює надмірний шум.

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