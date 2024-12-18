Рада знову "протискає" скандальний законопроект, який обмежує роботу ЗМІ: що відомо

Під удар можуть потрапити журналісти-розслідувачі, нотаріуси та держреєстратори.

В українському парламенту повернулися до обговорення скандального законопроекту №10242, який викликав хвилю обурення серед українців. У документі йдеться про встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах.

Усе, що відомо про спроби просування скандального проєкту закону, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Рада провалила проєкт закону

Верховна Рада 4 грудня 2024 року відправила скандальний законопроєкт №10242 на повторне друге читання. За таке рішення проголосували 229 народних обранців.

Народний депутат Ярослав Железняк нагадав, що саме у цей документ хитро вставили норму про повернення конфіскації корупціонерів, які пішли на угоди зі слідством.

"Відповідно постає запитання, а що з цим питанням? Наприклад, є наш законопроєкт №12269, який це виправляє….. і без зашквару", – підсумував нардеп.

Депутати мали повторно розглядати законопроєкт 18 грудня

Як написала журналістка Наталія Лігачова, 18 грудня Рада хоче "протягнути" в практично незмінному вигляді законопроєкт №10242. Він практично унеможливить контроль медіа за фінансовими потоками, зокрема донорськими та на відбудову. Бо він посилить кримінальну відповідальність за розкриття конфіденційної інформації з публічних реєстрів.

"Практично єдине, що змінили - це, начебто, зменшення санкції по частині третій статті 361-2. Тепер це злочин не тяжкий", – зазначила Лугачова.

Спільна заява медіа

З огляду на обурливе "просування" скандального проєкту закону, медіарух та громадські організації терміново виступили з оновленою заявою. Там закликають Верховну Раду не підтримувати законопроєкт про відповідальність за публікування даних із реєстрів.

"Ми, учасники Медіаруху, а також медійні та правозахисні громадські організації України повторюємо свій заклик до народних депутатів України відмовитися від підтримки законопроєкту №10242 у його нинішній редакції. Цей законопроєкт продовжує нести значні загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні", – наголосили медійники.

Журналісти наголошують: у законопроєкті, що пропонується депутатам до голосування, не враховано критичних зауважень щодо необхідності запровадження ефективних механізмів захисту для осіб, які розголошують конфіденційну інформацію в інтересах суспільства, зокрема журналістів та викривачів корупції.

"Як ми вже зазначали у попередній заяві, навіть за наявності суспільної необхідності розголошення такої інформації, чинних норм Законів України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації", спрямованих на її захист, може виявитися недостатньо для убезпечення журналістів у судах за умов застосування оновленої редакції статті 361-2 Кримінального кодексу", – йдеться у зверненні.

Попри зменшення відповідної санкції, додають вони, пропоноване покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі за подібні дії під час правового режиму воєнного стану залишається непропорційним

"Хоча така максимальна санкція і кваліфікація злочину як нетяжкого не дозволяє застосовувати до журналістів негласні слідчі дії, такі як прослуховування та стеження, цей інструмент все ще може бути використаний для переслідування журналістів за некомфортні для представників органів влади розслідування", – наголосили учасники руху.

Саме тому положення законопроєкту №10242 у його оновленій редакції продовжують суперечити принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів, закріпленим у міжнародних документах, включно з нещодавно ухваленим Європейським актом про свободу медіа.

Кримінальна відповідальність за розголошення конфіденційних відомостей з реєстрів має супроводжуватися створенням надійних механізмів захисту журналістів та викривачів корупції.

"Закликаємо народних депутатів не голосувати за законопроєкт №10242, а представників Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності до справжнього діалогу з представниками медійної спільноти з метою вдосконалення системи кримінального законодавства у цій сфері. Будь-які нові норми, запроваджені подібними законопроєктами, мають справді захищати державу від ризиків, пов’язаних з торгівлею даними та масовими витоками інформації, а не обмежувати можливості суспільного контролю за владою та сприяти створенню атмосфери страху серед журналістів", – підсумували активісти.

Що відбувається у Раді

Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності вчергове підтримав редакцію проєкту закону №10242 до повторного другого читання. За словами нардепа Железняка, норми проти журналістів в цій редакції залишились. Цього разу додали туди скасування "правок Лозового", але не в правильній редакції. Він додав, що проєкт закону поставили в порядок денний на сьогодні, 18 грудня. Але пізніше стало відомо, що буде перегляд скандального законопроєкту №10242 на черговому засіданні правоохоронного Комітету.

Поки депутати не домовились, й усі сторони "пішли думати далі", Железняк констатував, що документ сьогодні не розглядатимуть зважаючи на:

спільну позицію медіаспільноти щодо неприйнятності законопроєкту проти журналістів;

позицію НАБУ/САП щодо "правок Лозового"

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"Це не означає, що цей бій ми вже виграли (він ще триває), але шантаж тих, хто вирішив це... (лайно – ред) обʼєднати з вимогами МВФ і в останній день протягнути… М'яко говорячи, не спрацював", – зазначив народний депутат.

Очікуємо на позицію партнерів

Ярослав Железняк висловив переконання, що на спробу "протискання" шкідливого проєкту закону мали б відреагувати в інших державах, адже Україна бореться за свої права та свободу, натомість подібні ініціативи лише їх утискають.

"Також чекаємо позицію партнерів", – підсумував народний депутат.

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