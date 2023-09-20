Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова

Тимчасово на місце Шуфрича призначили одіозного нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагара.

У середу, 20 вересня, Верховна Рада зняла нардепа Нестора Шуфрича від забороненої партії "ОПЗЖ" з посади голови Комітету ВРУ з питань свободи слова.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"За" проголосувало 258 парламентарів.

Тимчасово на місце Шуфрича призначили народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за газ.

Цікаво, що Комітету ВРУ з питань свободи слова у своєму складі має аж три представника.

Нагадаємо, 15 вересня народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років в' язниці. Того ждня йому обрали запобіжний захід у вигляді два місяці за ґратами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Шуфрича в кайданках із суду забрали за ґрати!".

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