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Рада зробила останній необхідний крок для початку переговорів про вступ до ЄС

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Рада зробила останній необхідний крок для початку переговорів про вступ до ЄС

Верховна Рада України / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Нардепи ухвалили закон про фінансовий моніторинг топпосадовців. Це стало останнім кроком, необхідним для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Верховна Рада на засіданні 17 жовтня в цілому ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person — політично значущих осіб).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроєкт проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.

"Головна новація: замість трьох років після посади топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", – пояснив нардеп.

Железняк зауважив, що така редакція документа, яку ухвалила Рада, відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

"Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", – додав Железняк.

Вступ України до ЄС

Очільник  дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз занадто довго затягував зі своїм розширенням, але тепер завдяки Україні процес рухатиметься швидше.

Так, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українська влада поставила перед собою мету - бути готовими до вступу до Європейського Союзу через два роки після початку переговорів.

Своєю чергою, у Зеленського заявили, що самі переговори про вступ можуть початися вже у першому півріччі наступного року.

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Дата публікації
Перегляди
422
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