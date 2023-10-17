Рада зробила останній необхідний крок для початку переговорів про вступ до ЄС

Нардепи ухвалили закон про фінансовий моніторинг топпосадовців. Це стало останнім кроком, необхідним для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Верховна Рада на засіданні 17 жовтня в цілому ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person — політично значущих осіб).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроєкт проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.

"Головна новація: замість трьох років після посади топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", – пояснив нардеп.

Железняк зауважив, що така редакція документа, яку ухвалила Рада, відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

"Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", – додав Железняк.

Вступ України до ЄС

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз занадто довго затягував зі своїм розширенням, але тепер завдяки Україні процес рухатиметься швидше.

Так, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українська влада поставила перед собою мету - бути готовими до вступу до Європейського Союзу через два роки після початку переговорів.

Своєю чергою, у Зеленського заявили, що самі переговори про вступ можуть початися вже у першому півріччі наступного року.

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