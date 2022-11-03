Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій

За звільнення Олексія Чернишова проголосували 279 нардепів (за необхідного мінімуму у 226 голосів).

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

За звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, Чернишова було призначено на посаду міністра в березні 2020 року.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, який подав у відставку, підтвердив, що може очолити національну акціонерну компанію "Нафтогаз України".

Олексій Чернишов подав у відставку 2 листопада з посади міністра розвитку громад і територій України.

1 листопада у Кабміні підтвердили звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

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