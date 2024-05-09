Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України

У четвер, 9 травня, Верховна рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Парламент підтримав звільнення міністра Олександра Кубракова. "За" виступили 272 депутати.

Сам Кубраков вже відреагував на своє звільнення і заявив, що керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету Кубракова нібито навіть не запросили.

У пояснювальній записці до проєкту постанови про звільнення було вказано, що звільнити Кубракова з посади пропонується з метою створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, що Кубраков був на посаді Міністра інфраструктури України від травня 2021 року. З початком повтомасштабної війни він, окрім галузі транспорту та пошти, займався ще й військовою логістика, відновлення житла та муніципальної інфраструктури.

У грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Кубракова віцепрем’єр-міністром із відновлення України та міністром нового об'єднаного міністерства.

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