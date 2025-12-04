Рада звільнила від ПДВ імпорт товарів для оборони: що підпадає

Верховна Рада прийняла законопроєкт / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Верховна Рада України ухвалила законопроєкти #14169 та #14170, які передбачають звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) для операцій з ввезення товарів, що використовуються для потреб безпеки та оборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який є одним зі співавторів ініціативи разом з Романом Костенком та Данилом Гетманцевим. Рішення підтримали 272 народні обранці.

Ухвалені закони мають на меті здешевити виробництво та модернізацію критично важливого обладнання:

Пільга стосується товарів, призначених для виробництва та модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та іншої військової продукції.

Без ПДВ також буде здійснюватися ввезення симуляторів бойових дій. Крім того, уточнено питання списання знищених або забракованих деталей, а виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але невикористані товари без штрафних санкцій.

Закони також передбачають продовження дії пільгових умов на довгострокову перспективу:

До 2027 року: продовжено пільги для БпЛА, прицілів, тепловізорів та аналогічного обладнання.

До 2029 року: продовжено пільги для вітроенергетичних генераторів та іншого обладнання, що використовується для відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада остаточно ухвалила закон про державний бюджет України на 2026 рік. Свої голоси за це рішення віддали 257 народних депутатів.