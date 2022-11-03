Радбез ООН відхилив російську резолюцію про "біолабораторії" в Україні

Рада Безпеки ООН відхилила більшістю голосів резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування російських заяв про нібито роботу так званих "біолабораторій США" на території України.

Про це повідомляє WP.

Проект резолюції з 9 необхідних набрав лише два голоси. За резолюцію проголосували лише сама Росія та Китай. Проти неї виступили США, Великобританія і Франція, а 10 інших країн Ради утрималися.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що всі заяви щодо біолабораторій в Україні є "чистої води вигадки, висунуті без найменших доказів" та назвала весь захід пустою тратою часу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії звинувачують Україну у нібито підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, ідеться про комарів, кажанів та птахів.

Крім того, ми інформували, що в ООН жорстко потролили РФ через маячню про біолабораторії.