"Радиация не знает, где Россия": Зеленський звернувся до росіян після атаки на Запорізьку АЕС

"Радиация не знает, где Россия": Зеленський звернувся до росіян після атаки на Запорізьку АЕС

Атаки Росії на ядерні об'єкти в Україні можуть закінчитись трагедією і для росіян, нагадав президент України.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії після того, як військові РФ атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Президент закликав росіян вийти на вулицю із закликом до влади припинити обстріли і війну, адже радіація "не знає кордонів".

"Русские люди, я хочу обратится к вам. Мы вместе в 86 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертв. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить евакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия, радиация не знает, где границы вашей страны", - сказав Володимир Зеленський під час свого ранкового відеозвернення у п'ятницю, 4 березня.

Нагадаємо, російські військові обстріляли майданчик ЗАЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території станції. Її вдалося ліквідувати. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.

Також додамо, що російські загарбники, які захопили ЧАЕС, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.