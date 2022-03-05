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Радіаційний фон у Запорізькій області лишається без змін: загрози життю та здоров’ю населення нема

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Радіаційний фон у Запорізькій області лишається без змін: загрози життю та здоров’ю населення нема

Вікіпедія

Моніторинг радіаційного фону здійснюється постійно.

На 7.00 годину ранку 5 березня 2022 року радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення. 

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА,

Територіальними структурними  підрозділами Державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" проведені планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

По результатам моніторингу встановлено, що радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон. 

  •  м. Енергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/год;
  •  м. Мелітополь 8-12 мкР/год;
  •  смт. К-Дніпровка 9,6-11 мкР/год; 
  •  м. Бердянськ-10-11,7 мкР/год;
  •  м. Оріхів- 12 мкР/год;
  •  м. Токмак-10-11 мкР/год;
  •  смт. Андріївка  12 мкР/год;
  •  м. Пологи  гамма фон 12-14 мкР/год; 
  •  м. Василівка 12 мкР/год.

За  вказаний період радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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