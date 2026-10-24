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Радянське свідоцтво про народження: чи обов’язково міняти на український зразок
Радянські свідоцтва про народження мають таку ж юридичну вагу, як і сучасні українські документи, але за певних умов їх доведеться обміняти.
Чимало українців і досі зберігають та використовують свідоцтва про народження, видані за радянських часів. Водночас у мережі періодично виникають чутки про необхідність терміново міняти такі папери на нові зразки.
Видання «На пенсії» роз’яснило, чи мають радянські документи юридичну силу сьогодні та у яких ситуаціях заміна на сучасне українське свідоцтво стає дійсно обов’язковою.
Чи дійсні свідоцтва про народження видані за часів СРСР
У Міністерстві юстиції пояснили, що радянське свідоцтво про народження володіє аналогічною юридичною силою, як і документ сучасного українського зразка.
Міняти його суто через «вік» чи зміну формату немає потреби, якщо бланкова довідка збереглася в належному стані та всі записи в ній залишаються чіткими й легкими для читання.
У яких випадках необхідно замінити свідоцтво
Звернутися за виготовленням повторного свідоцтва (сучасного зразка) доведеться лише за наявності конкретних підстав:
документ було втрачено;
свідоцтво пошкоджене, а текст чи печатки стали нечитабельними;
ви особисто бажаєте отримати документ нового зразка;
цього вимагають інші підстави, передбачені чинним законодавством.
Як і де отримати повторне свідоцтво
За новим свідоцтвом можна прийти особисто до найближчого відділу ДРАЦС або скористатися відповідною послугою онлайн. Для цього необхідно:
Подати документ, що посвідчує особу (паспорт).
надати оригінал свідоцтва (якщо воно збереглося, але пошкоджене);
заповнити заяву та за потреби надати додаткові документи;
сплатити встановлений законодавством збір.
За додатковими роз’ясненнями та безоплатною консультацією громадяни можуть звертатися на гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги за номером: 0 800 213 103 (дзвінки по Україні безкоштовні).
Нагадаємо, в Україні чоловікам за кордон виїзд обмежений, але батько трьох і більше дітей до 18 років, зокрема від різних шлюбів, може мати право на виїзд. Для цього йому треба документально підтвердити утримання дітей і мати оформлену відстрочку у військово-облікових даних, а присутність дітей на кордоні не обов’язкова.
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