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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Радянське свідоцтво про народження: чи обов’язково міняти на український зразок

Радянські свідоцтва про народження мають таку ж юридичну вагу, як і сучасні українські документи, але за певних умов їх доведеться обміняти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Свідоцтво про народження радянського зразка

Свідоцтво про народження радянського зразка / © із соцмереж

Чимало українців і досі зберігають та використовують свідоцтва про народження, видані за радянських часів. Водночас у мережі періодично виникають чутки про необхідність терміново міняти такі папери на нові зразки.

Видання «На пенсії» роз’яснило, чи мають радянські документи юридичну силу сьогодні та у яких ситуаціях заміна на сучасне українське свідоцтво стає дійсно обов’язковою.

Чи дійсні свідоцтва про народження видані за часів СРСР

У Міністерстві юстиції пояснили, що радянське свідоцтво про народження володіє аналогічною юридичною силою, як і документ сучасного українського зразка.

Міняти його суто через «вік» чи зміну формату немає потреби, якщо бланкова довідка збереглася в належному стані та всі записи в ній залишаються чіткими й легкими для читання.

У яких випадках необхідно замінити свідоцтво

Звернутися за виготовленням повторного свідоцтва (сучасного зразка) доведеться лише за наявності конкретних підстав:

  • документ було втрачено;

  • свідоцтво пошкоджене, а текст чи печатки стали нечитабельними;

  • ви особисто бажаєте отримати документ нового зразка;

  • цього вимагають інші підстави, передбачені чинним законодавством.

Як і де отримати повторне свідоцтво

За новим свідоцтвом можна прийти особисто до найближчого відділу ДРАЦС або скористатися відповідною послугою онлайн. Для цього необхідно:

Подати документ, що посвідчує особу (паспорт).

  • надати оригінал свідоцтва (якщо воно збереглося, але пошкоджене);

  • заповнити заяву та за потреби надати додаткові документи;

  • сплатити встановлений законодавством збір.

За додатковими роз’ясненнями та безоплатною консультацією громадяни можуть звертатися на гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги за номером: 0 800 213 103 (дзвінки по Україні безкоштовні).

Нагадаємо, в Україні чоловікам за кордон виїзд обмежений, але батько трьох і більше дітей до 18 років, зокрема від різних шлюбів, може мати право на виїзд. Для цього йому треба документально підтвердити утримання дітей і мати оформлену відстрочку у військово-облікових даних, а присутність дітей на кордоні не обов’язкова.

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