Радянське свідоцтво про народження: коли його потрібно замінити на нове

Чи потрібно міняти радянське свідоцтво про народження

Реклама

Багатьох українців турбує питання, чи залишаються чинними їхні свідоцтва про народження, видані в СРСР, і чи не потрібно їх замінювати на українські. Обов’язкова заміна таких документів наразі не передбачена законом.

Більше про це розповіли у Київській обласній військовій адміністрації.

Чи потрібно замінювати радянське свідоцтво про народження

В Україні свідоцтва про народження, видані за часів СРСР, залишаються чинними та мають таку ж юридичну силу, як і документи сучасного зразка. Лише в певних ситуаціях доведеться звертатися за дублікатом свого свідоцтва про народження.

Реклама

Замінити радянське свідоцтво про народження на українське необхідно лише в таких випадках:

якщо свідоцтво втрачене чи пошкоджене, наприклад, з’явилися вицвілі написи, дірки тощо;

за власним бажанням;

в інших передбачених законом випадках.

Щоб отримати свідоцтво про народження нового зразка, потрібно звернутися до ДРАЦСу або на портал Дія.

Там вам необхідно подати всі документи, зокрема, паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження радянського зразка (якщо лишилося), а також інші документи за потреби — наприклад, рішення суду, витяг з ЄРДР про викрадення свідоцтва тощо.

У разі виникнення додаткових питань чи потреби в індивідуальному розборі ситуації, громадяни можуть скористатися кваліфікованою правовою підтримкою. Ви можете отримати консультації юристів чи інформацію щодо безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103.

Реклама

Оформлення документів в Україні — останні новини:

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України скасував тимчасовий порядок, який дозволяв користуватися закордонними паспортами з продовженим строком дії або з внесеними даними про дітей. Цей механізм діяв із лютого 2022 року по жовтень 2025 року через війну.

Відтак «продовжені» паспорти більше не визнаються дійсними для міжнародних поїздок, авіакомпанії можуть відмовити у посадці, а прикордонники — у в’їзді. Замінити паспорт обов’язково потрібно, якщо термін його дії закінчився, якщо він був продовжений за старим тимчасовим порядком або містить внесені дані про членів сім’ї.

Оформити новий закордонний паспорт можна в українських посольствах, консульствах, підрозділах ДП «Документ» за кордоном, а також у ДМС чи ЦНАПах в Україні.

Через війну чи фінансові труднощі багато українців відкладають переоформлення житла померлих родичів, ризикуючи втратити право на спадщину. Якщо не подати заяву протягом 6 місяців, людину можуть визнати такою, що відмовилася від майна, і поновлювати цей термін доведеться через суд.

Реклама

Окремою проблемою є втрата або помилки в документах, які підтверджують родинні зв’язки зі спадкодавцем. У разі відсутності або неточностей у документах Мін’юст рекомендує спочатку звернутися до нотаріуса та отримати письмову відмову в оформленні спадщини. Після цього офіційно довести спорідненість можна буде лише в судовому порядку.

Будь-які зволікання з відновленням документів або пропуск встановлених строків тягнуть за собою тривалі судові процеси, додаткові фінансові витрати та не гарантують позитивного результату.

Новини партнерів