Радіація в укриттях: на Кіровоградщині шкільні сховища фонять радоном

Кіровоградщина страждає від радіації в навчальних закладах / © ТСН

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На Кіровоградщині у низці шкільних укриттів фіксують перевищений рівень радону — радіоактивного газу, небезпечного для здоров’я.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Одним із таких об’єктів є укриття ліцею у місті Знам’янка, де навчається понад 800 учнів. Після оновлення сховища в ньому з’явилися вентиляція, інтернет і зони для занять. Але на стінах — застереження про радон.

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Заклад щодня провітрюють, а фон вимірюють дозиметром, який лише нещодавно передали зі шкільного відділу освіти.

«Після постійного провітрювання радіаційний фон в укритті в межах норми. Але ми розуміємо: це лише тимчасове рішення» — каже директорка ліцею Оксана Погребняк.

© ТСН

Експерти пояснюють: радон — безбарвний, без запаху і смаку, але вдесятеро важчий за повітря. Він проникає до приміщень через щілини в стінах і підлозі, накопичується й може викликати рак легенів.

Саме Кіровоградщина, яка має найбільші в Україні запаси урану, лідирує за кількістю онкохворих.

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«Від раку легенів серед некурців на першому місці у світі — саме радон» — пояснюють у міжнародній організації захисту довкілля.

Журналіст-геолог Володимир Бойко наголошує: Кіровоградщина лежить на Українському кристалічному щиті — регіоні, багатому на уран. А підписана міжурядова угода зі США про доступ до українських надр може призвести до розширення уранового видобутку. Уряд вже оприлюднив понад 20 родовищ, 60% з яких — саме на Кіровоградщині.

Проте громади часто не знають, що на їхній території розташовані потенційні ділянки видобутку. Місцева влада бідкається: коштів на повну реконструкцію укриттів — немає.

© ТСН

«Одне укриття — це 100 мільйонів гривень. Бюджет громади не витримує» — каже мер Знам’янки Володимир Сокирко.

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Міністр освіти Оксен Лісовий у коментарі ТСН визнав, що вперше чує про проблему. Водночас у Greenpeace Ukraine наголошують: до вирішення ситуації мають долучитися і Державна інспекція ядерного регулювання, і МОЗ, і Міненерго.

Поки системного рішення немає — укриття провітрюють вручну, а викладачі лише навчаються користуватись дозиметрами.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РАДІАЦІЯ ВЖЕ У ШКІЛЬНИХ УКРИТТЯХ!!! А що буде після реалізації угоди зі США про надра?

Нагадаємо, у Запоріжжі побутова суперечка між двома людьми в бомбосховищі завершилася вбивством. 47-річна жінка смертельно поранила 42-річного безхатька, завдавши йому удар ножем у живіт.

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