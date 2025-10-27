Радіаційний бумеранг Путіна: експерт про "непереможний" російський Буревісник

Путін брязкає «непереможним» ядерним мотлохом / © Міноборони Росії

У неділю, 26 жовтня російський диктатор Путін оголосив про успішне випробування 9М730 «Буревісник» (номер НАТО: «Skyfall») — крилатої ракети з ядерним двигуном, розробленої для необмеженої дальності польоту та обходу систем протиракетної оборони.

Що відомо про нову загрозу, розповів колишній командир ескадрильї «морських котиків» команди «Шість» ВМС США Чак Пфаррер для видання Kyiv Post.

«Путінська пихатість пролунала після провального та кривавого літнього наступу Росії в Україні; втрати серед росіян наближаються до 1,2 мільйона, а західні санкції та українські удари по енергетичному сектору штовхають російську економіку на межу», — зауважує Пфаррер.

Автор статті заспокоює, що ракета «Буревісник», яку Путін назвав «непереможною», насправді не є такою. За його словами, «Буревісник» являє собою франкенштейнівську дурість: відродження концепції кінця світу, від якої Сполучені Штати відмовилися десятиліття тому як від небезпечної та непрацездатної.

Експерт зауважує, що нібито «новий» російський «Буревісник» є копією американського проекту «Плутон» — ініціативи ВПС США 1950-х років, спрямованої на розробку надзвукової ракети низької висоти (SLAM)». Як виявилося, ракета викидала смертоносні продукти розпаду — цезій-137, йод-131 — через вихлопні шлейфи й забруднювала траєкторію польотів. Це ставило під загрозу пілотів, цивільне населення та екосистеми. США скасували проект SLAM у 1964 році з поважних причин — він був відхилений як занадто небезпечний.

Незважаючи на історію та власні ядерні аварії, Росія відновила цю концепцію на початку 2010-х років.

За словами Чака Пфаррера, американська розвідка зафіксувала принаймні 13 випробувань до 2021 року, з яких понад 80 відсотків закінчилися катастрофічною невдачею.

«Непереможні» ракети Путіна «Буревісник» вибухнули на пускових рейках, розкидавши розщеплювані матеріали та уламки реактора, поранивши вчених і техніків», — стверджує автор статті.

Усі ці невдалі випробування призвели до вивільнення радіації, яка розсіювалася по всьому регіону, забруднюючи повітря, воду, морський лід та рибні ресурси. Москва приховувала дані про ці екологічні катастрофи, перешкоджаючи пом’якшенню наслідків та посилюючи загрози для морських екосистем та місцевих жителів.

Найгірша катастрофа програми «Буревісник» сталася 8 серпня 2019 року на полігоні у Білому морі. Внаслідок вибуху п’ятьох техніків Росатома миттєво загинуло, їхні тіла були безповоротно забруднені. Ще троє загинули дорогою до Москви від опромінення.

Експерт нагадав, що піля аварії 2019 року в повітрі опинилися ізотопи стронцію-91, барію-140 і лантану-140, що призвело до підвищення рівня гамма-випромінювання в Северодвінську, розташованому за 30 кілометрів від місця аварії.Такий рівень випромінювання зберігався протягом декількох годин, що змусило евакуювати 20 000 цивільних росіян. Радіоактивна хмара потім дійшла аж до Норвегії, осіла в осадах Білого моря і спричинила заборону на вилов молюсків.

«Буревісник» — це не що інше, як театр кінця світу — ще одне брязкання зброєю з боку дедалі наляканішого Путіна», — йдеться в статті.

Західні аналітики вважають, що це перший — і, можливо, єдиний — успішний запуск системи «Буревісник».

Раніше розвідка Норвегії підтвердила, що Росія успішно здійснила випробувальний пуск крилатої ракети 9М730 «Буревісник» з ядерною силовою установкою.