Радіоактивні речовини виявили у вагітних в Україні: лікарі б’ють на сполох

Вагітність

Через майже чотири десятиліття після аварії на ЧАЕС українські лікарі продовжують фіксувати небезпечні рівні радіоактивних речовин у плаценті вагітних жінок.

Про це під час пресконференції Національної академії медичних наук (НАМН) України повідомив гендиректор Всеукраїнського центру материнства та дитинства, доктор медичних наук Юрій Антипкін, передає Українська правда.

Що відомо про радіацію у вагітних

За словами академіка, під час вибіркового контролю на початку поточного року лікарі виявили концентрацію радіонуклідів на рівні 19 бекерелів на кілограм маси тіла. Це зафіксовано у жінок із групи ризику, які перебувають на лікуванні в центрі.

Юрій Антипкін навів порівняльну характеристику впливу цих показників на організм:

до 5 Бк/кг — рівень вважається безпечним для перебігу вагітності;

10 Бк/кг і більше — виникають ризики викиднів та народження дітей із ослабленим здоров’ям.

«Нас дивує, що це фіксують і серед киянок, і серед мешканок інших районів. На початку цього року ми вже виявили 19 бекерелів. Це тривожний факт», — наголосив науковець.

Як радіація потрапляє у тіло

Повідомляється, що основним шляхом потрапляння цезію-137 та стронцію-90 в організм вагітних спеціалісти називають продукти харчування. Радіонукліди накопичуються в організмі через вживання їжі, яка може бути незаконно вирощена в зоні відчуження та реалізована на стихійних ринках.

За даними Херсонського обласного центру контролю та профілактики хвороб, понад 70% природної радіації людина отримує саме через їжу та воду. Це зумовлено тривалим періодом напіврозпаду елементів (близько 30 років), що дозволяє їм залишатися активними в харчових ланцюгах.

Найбільш вразливі категорії продуктів

Фахівці виділили групи товарів, які найактивніше накопичують небезпечні речовини:

М’ясо та субпродукти: найбільше забруднення фіксують у кістках, шкірі та внутрішніх органах тварин. У яловичині рівень радіоактивності зазвичай вищий, ніж у свинині.

Молочні продукти: цільне молоко здатне накопичувати до 100% цезію та стронцію.

Яйця: радіонукліди зосереджуються у шкаралупі, проте під час варіння можуть переходити в білок та жовток.

Рослинна їжа: небезпечні елементи переважно збираються в стеблах, листі та шкірці плодів.

Науковці закликають до суворого радіоконтролю на ринках та радять громадянам бути пильними щодо походження продуктів харчування.

